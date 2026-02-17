Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 17. 02. 2026.
Ljubav: Analizira se svaki detalj odnosa. Osjećaji se izražavaju suptilno. Moguća su nova poznanstva kroz poslovni krug. Povjerenje se gradi polako.
Posao: Fokus je na organizaciji. Detalji postaju presudni. Uočavaju se sitne pogreške koje drugi previđaju. Preciznost donosi sigurnost.
Zdravlje: Psihička napetost može biti prisutna. Potrebno je više brige o svakodnevnim navikama. Probavni sustav je osjetljiviji. Umjerenost donosi stabilnost.
