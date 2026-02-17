Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 17. 02. 2026.
Ljubav: Traži se sklad u odnosima. Donose se odluke koje su dugo odgađane. Osjećaj ravnoteže vraća osmijeh. Partnerstvo dobiva novu dimenziju.
Posao: Suradnje dolaze u prvi plan. Diplomacija donosi uspjeh. Financijska pitanja traže promišljanje. Ulaže se trud u očuvanje dobrih odnosa.
Zdravlje: Energetska razina je stabilna. Psihički mir ovisi o odnosima s drugima. Potrebno je više kretanja. Harmonija donosi snagu.
