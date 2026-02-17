FREEMAIL
Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 17. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Jarac, 17. 02. 2026.
Ljubav: Emocije se pokazuju suzdržano. U odnosima se traži ozbiljnost. Stabilnost postaje važnija od romantike. Povjerenje se gradi kroz djela.

Posao: Ambiciozni planovi dolaze u fokus. Ulaže se dodatni trud. Autoritet je prepoznat. Financijska sigurnost postaje prioritet.

Zdravlje: Izdržljivost je solidna. Moguć je umor zbog pojačanih obveza. Potrebno je više sna. Unutarnja disciplina donosi ravnotežu.

