Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 17. 02. 2026.
Ljubav: Želja za slobodom je naglašena. U odnosima se traži iskrenost. Moguće je novo poznanstvo na neočekivanom mjestu. Optimizam osvaja.
Posao: Otvaraju se prilike za širenje vidika. Planovi dobivaju konkretniji oblik. Rizik se promatra s više hrabrosti. Entuzijazam pokreće promjene.
Zdravlje: Vitalnost je dobra. Potrebno je više boravka na svježem zraku. Psihički optimizam jača imunitet. Energija se vraća kroz kretanje.
