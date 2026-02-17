Dnevni horoskop, Strijelac, 17. 02. 2026.

Ljubav: Želja za slobodom je naglašena. U odnosima se traži iskrenost. Moguće je novo poznanstvo na neočekivanom mjestu. Optimizam osvaja.

Posao: Otvaraju se prilike za širenje vidika. Planovi dobivaju konkretniji oblik. Rizik se promatra s više hrabrosti. Entuzijazam pokreće promjene.

Zdravlje: Vitalnost je dobra. Potrebno je više boravka na svježem zraku. Psihički optimizam jača imunitet. Energija se vraća kroz kretanje.