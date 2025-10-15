Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 15. 10. 2025.
Ljubav U posljednje vrijeme dobro vam ide u životu. To se odnosi i na vašu ljubavnu vezu. Ako ste usamljeni, malo bolje pogledajte uokolo sebe.
Posao Vaši financijski problemi otišli su u ropotarnicu prošlosti, i zbog toga osjećate veliko zadovoljstvo. Sada možete polako krenuti u pozitivni plus.
Zdravlje Morate rješavati zdravstvene smetnje, i toga ste potpuno svjesni. Planetarni raspored na nebu pruža vam potporu u svezi samopouzdanja.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
'NEKE STVARI MORAM REĆI' /
Gordan Kožulj gost je u podcastu Net.hr-a Maksanov korner
'OTAC ME BRUTALNO TUKAO' /
Jelena iz Osijeka prošla pakao: 'Prijetnje, nasilje i strah bili su moja svakodnevica'
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 15. 10. 2025.