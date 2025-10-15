Dnevni horoskop, Ribe, 15. 10. 2025.

Ljubav Popravili ste mišljenje o sebi. I druge ljude promatrate kroz novu dioptriju. Prekovremeno ste se aktivirali u društvenom smislu i kontekstu.

Posao Ne možete sami napraviti sve što ste zamislili. Potrebni su vam suradnici da biste realizirali vaše projekte. Mobitel će vam zvoniti cijeli dan.

Zdravlje Brzo se popravljate po pitanju samopouzdanja, i to je prava dobrobit za vaše zdravlje. Dobra volja čini čuda. Tko nema volje, bespomoćan je.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn