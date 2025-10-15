Dnevni horoskop, Blizanci, 15. 10. 2025.

Ljubav Zainteresirani ste za slobodnu ljubav, a zauzeti ste. Sve što vam padne na pamet, to odmah odradite. Posljedice vas uopće ne zanimaju.

Posao Svjesni ste da ste stvoreni za šefa i direktora, ali nikako da vam se ispune takvi slični snovi. Kreativnim poduzetništvom ostvariti ćete željeno.

Zdravlje Ako silnu energiju koju osjećate u sebi krenete koristiti na plodonosan način, brzo ćete ostvariti čudesan preobražaj vlastitog života.

