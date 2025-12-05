Ribafish otvorio dušu i progovorio o tragičnom gubitku sina: 'Dogodio mi se trenutak sloma...'

Poznati bloger, gastro stručnjak i putopisac Domagoj Jakopović Ribafish gostovao je u podcastu 'Offline' Ivane Ivande Rožić, gdje je otvorio dušu o najtežem razdoblju svog života – tragičnom gubitku sina Roka.

U iznimno emotivnom i inspirativnom razgovoru, Ribafish je ispričao kako je iz najdublje tame i očaja pronašao snagu ne samo za nastavak, već i za stvaranje jednog od najljepših i najhumanijih projekata u Hrvatskoj – RokOtoka.

Njegova priča svjedočanstvo je o nevjerojatnoj snazi ljudskog duha i o tome kako se obećanje dano sinu može pretvoriti u nadu za generacije koje dolaze.

Foto: Rtl 'offline'

'Zašto? Tko je kriv? Što sam pogriješio?'

Nakon Rokove smrti, Ribafishev svijet se srušio. Prvi dani i tjedni bili su obavijeni maglom tuge, nevjerice i samoispitivanja. "Vrtjele su mi se najgore stvari po glavi. Zašto? Tko je kriv? Što sam pogriješio? Što sam mogao napraviti? Milijarde tih nekih sebičnih, ego-trip pitanja na koja nema odgovora", iskreno je priznao.

U tom razdoblju, okružen prijateljima koji su pazili na njega, osjećao se potpuno izgubljeno. U jednom trenutku, vođen očajem i željom da ispuni jedno od obećanja sinu, donio je drastičnu odluku. "Uzeo sam pare koje sam štedio za Rokov faks i uplatio put na Zanzibar. Obećao sam mu da ću ga voditi u restoran The Rock. Nisam nikome ništa rekao, samo sam otišao", prisjetio se.

Taj put bio je prekretnica. Na dalekoj obali, suočen s najcrnjim mislima, dogodio se trenutak sloma, ali i katarze. "Htio sam se ubiti. Probao sam, nisam uspio. Sjeo sam i počeo pisati knjigu o najljepšim plažama i našim putovanjima." Pisanje i rad postali su njegov bijeg i terapija. "Godinu dana mi je trebalo da se uz pomoć posla oslobodim, da više ne razmišljam 24 sata dnevno zašto i što je bilo."

Rođenje RokOtoka

Ideja za projekt RokOtok rođena je iz zajedničkog sna oca i sina. "Moj sin Roko i ja planirali smo posjetiti sve nastanjene hrvatske otoke, njih 50. Imali smo kartu Hrvatske i označavali područja gdje smo bili", ispričao je Ribafish. Nakon tragedije, ta nedovršena misija postala je njegov pokretač. Dok je trenirao plivanje, shvatio je kako može nastaviti putovanje zajedno sa sinom – "on gore, ja u moru".

Tako je nastao plan koji je zvučao gotovo nemoguće: preplivati od Dubrovnika do Slovenije, povezujući svih 50 nastanjenih otoka. "Nikad nitko to nije napravio i bilo je teško. Bilo je zlih ljudi, podmetanja, ali toliko divnih, prekrasnih osoba i prijatelja sam stekao da je to nešto nevjerojatno."

Projekt je od samog početka imao viši cilj. "Nije to bilo plivanje radi plivanja, nego da se klincima pokaže kako se treba baviti sportom, kako treba istraživati, ali i kako se treba igrati i družiti", naglasio je. Svaki dolazak na otok pretvarao se u proslavu zajedništva, igre i učenja. Djeca su dobivala poklone, ali i puno važniju lekciju – o važnosti očuvanja prirode kroz zajedničke akcije čišćenja plaža.

Foto: Rtl 'offline'

'Ako je deset posto nešto zapamtilo, onda ima smisla'

Tijekom šest godina trajanja projekta RokOtok, a kasnije i Rok Poluotok, u aktivnostima je sudjelovalo oko 8000 djece i još toliko roditelja. Put nije bio lak. Suočavao se s birokratskim preprekama, nerazumijevanjem, pa čak i zabranama plivanja. "Dođemo u neko mjesto, a nigdje djece. Ljudi koje smo zamolili za pomoć u organizaciji uopće se nisu aktivirali", prisjetio se nekih od razočaranja.

Bilo je i teških fizičkih iskušenja, poput puknuća tetive bicepsa, iscrpljenosti i straha od plivanja u dubokom, otvorenom moru. Ipak, svaki dječji osmijeh na dočeku davao mu je snagu za dalje. "Kad savladaš neku udaljenost za koju se pitaš zašto bi je itko plivao, shvatiš da postoji viši cilj", objasnio je.

Skroman u ocjeni vlastitog uspjeha, Ribafish kaže: "Od 8000 klinaca, vjerojatno je nekima bilo užasno dosadno. Ali nadam se da je deset posto njih shvatilo poruku. Ako se tih deset posto pokrenulo, onda RokOtok i RokPoluotok imaju smisla."

Najveća nagrada danas mu je kad mu se jave sudionici projekta, pošalju sliku u RokOtok majici ili se priključe nekoj od ekoloških akcija koje i dalje neumorno organizira s udrugom Čistači medvjedići.

Snaga u pomaganju drugima

Domagoj Jakopović Ribafish svoju je bol pretvorio u gorivo za dobra djela. Kroz rad, aktivizam i neprestanu borbu s vlastitim demonima, postao je inspiracija mnogima. Njegova priča nije samo priča o gubitku, već o nevjerojatnoj otpornosti, ljubavi koja nadilazi život i spoznaji da se smisao pronalazi u malim koracima i velikim djelima za druge.

"Najbolje ćemo napraviti za sebe tako da napravimo nešto dobro za druge. Kad ti netko dođe, zagrli te i zahvali, shvatiš da si napravio nešto dobro. To ima smisla. Idemo dalje", govori Ribafish.