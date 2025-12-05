Misteriozni hibrid broda i podmornice izazvao paniku: Je li ovo najopasnije plovilo ikada?

Fotografija novog kineskog plovila izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama i u vojnoj industriji. Mnogi se pitaju koja je stvarna svrha tog trimarana, piše The War Zone.

Pola brod, pola podmornica?

Pojedini detalji upućuju na to da je riječ o plovilu koje može u potpunosti ili gotovo u potpunosti roniti, što ga čini svojevrsnim hibridnim dizajnom.

Fotografija, koja se nedavno počela širiti društvenim mrežama prikazuje bočni pogled na plovilo u vodi.

Iako datum fotografije nije poznat, lokacija je vjerojatno brodogradilište Huangpu u provinciji Guangzhou, gdje je plovilo navodno uočeno na satelitskim snimkama tijekom posljednjih nekoliko mjeseci. Naše dosadašnje shvaćanje izgleda ovog plovila dolazilo je gotovo isključivo od pomorskog analitičara H. I. Suttona, koji je proučavao te snimke, na kojima je plovilo još bilo prekriveno ceradama.

Znakovi podvodnih sposobnosti postaju sve jasniji

Kao što se moglo vidjeti na satelitskim snimkama, crno obojeno plovilo ima značajke i površinskih brodova i podmornica. Također je ranije bila primijećena njegova vrlo uska forma, što upućuje na visoku učinkovitost. Međutim, gledano iz ovog kuta, plovilo dugo oko 210 stopa (oko 64 metra) ne izgleda nužno oblikovano za visoke performanse - barem ne kao glavnu svrhu.

Istovremeno, iz ovog se pogleda njegove podmornici slične osobine čine još izraženijima.

Ti elementi možda uključuju i propulzor na stražnjem dijelu, što bi upućivalo na ugrađeni mlazni pogon (pump-jet), mogućnost koju je spomenuo Alex Luck, novinar koji pomno prati Mornaricu Narodnooslobodilačke vojske (PLAN). Mlazni pogon ima niz prednosti u odnosu na klasične propelere, a najvažnija je sposobnost postizanja većih brzina bez glasne kavitacije — što znači da takva plovila mogu vrlo tiho prelaziti velike udaljenosti.

Arsenalni brod ili matična platforma za dronove?

U ovom je pogledu najuočljiviji toranj koji izgleda poput onog na podmornici, a na kojem se nalazi snorkel ili možda antena.

Ni sada nije jasno radi li se o plovilu s posadom ili bez nje.

Ako bi spadalo u kategoriju plovila bez posade, ovaj bi trimaran mogao biti neka vrsta hibrida između besposadnog površinskog plovila (USV) i besposadnog podvodnog plovila (UUV), zapravo polu-podmornica — što je teorija koju je također predložio H. I. Sutton.

Na novoj fotografiji, međutim, postoje naznake da bi plovilo moglo biti sposobno djelovati u potpunosti ili gotovo u potpunosti pod vodom. Ukupni dizajn, kao i obilježja poput oznaka dubine na tornju i ostatku trupa, upućuju na to da je riječ o hibridnom polu-podmornici/površinskom brodu, koji bi kombinirao prednosti skrivanja pod vodom i učinkovitijeg kretanja kada je na površini.

Što se tiče njegove svrhe, jedna od najupornijih teorija jest da se radi o tzv. arsenalnom brodu.

Već godinama kruže glasine da Kina razvija takvo plovilo. Ideja je imati besposadno, teško uočljivo plovilo koje bi se moglo pojaviti na površini kako bi lansiralo svoje projektile (za napad na kopno ili protiv brodova), a zatim ponovno nestati pod valovima.

Plovilo takve vrste moglo bi također poslužiti kao dodatna "zaliha“ projektila za klasične ratne brodove, koji bi vjerojatno pružali i podatke o ciljevima. Općenito, koncept arsenalnog broda — s minimalnom posadom ili bez nje — sve se više proučava širom svijeta.

Za sada, međutim, nema čvrstih dokaza da se na palubi trimarana nalazi vertikalni lanser (VLS), koji bi bio nužan za arsenalni brod.

Od testne platforme do transporta specijalaca

Druga mogućnost, koju navodi H. I. Sutton, jest da je plovilo zamišljeno kao „matični brod“ za dronove.

Umjesto da nosi krstareće projektile, unutrašnjost bi mogla biti namijenjena bespilotnim letjelicama, čime bi se proširio koncept koji Ukrajina koristi u ratu protiv Rusije — ali na mnogo većoj skali. Ako je riječ o matičnom brodu za zračne dronove, najlogičniji bi bili oni s okomitim polijetanjem i slijetanjem (VTOL). Ne postoji jasan „letjelnička paluba“ za klasične dronove, iako je moguća i varijanta lansiranja pomoću katapulta ili vodilice. Posebno bi se dronovi tipa Shahed — za napad na velike udaljenosti — mogli lansirati s vodilice uz pomoć raketnog potisnika.

Kao druga opcija, plovilo bi moglo biti namijenjeno za prijevoz vojnika. Polu-podmornice ili podmornice malog profila bile bi iznimno korisne za premještanje specijalnih postrojbi uz obalne zone ili između otoka i grebena. Američka mornarica, primjerice, ima vlastito niskoprofilno plovilo za specijalne operacije, Sealion odnosno Combatant Craft Heavy (CCH). Postoje i drugi, još specijaliziraniji modeli za ovakve zadatke.

Manje dramatično, trimaran bi jednostavno mogao biti testna platforma za buduće tehnologije, možda kao način istraživanja mogućih uloga polu-podmornica ili podmornica u sklopu kineske vojske. PLAN već ima dugu tradiciju gradnje posebnih plovila za istraživanje, razvoj, testiranje i obuku.

Za sada jednostavno ne znamo što je točno svrha ovog crnog trimarana niti detalje o njegovim sustavima i posadi (ako je uopće ima). No, kako se pojavljuju nove fotografije, možda neće još dugo ostati misterij.

