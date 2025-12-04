Ekstremisti bi mogli proizvoditi biološko oružje, sada imaju i 'alat' za to: 'Prijetnja je blizu'

Ranije ove godine, neki od vodećih svjetskih tehnoloških i protuterorističkih stručnjaka okupili su se kako bi razradili hipotetski scenarij - globalnu pandemiju izazvanu novim sojem enterovirusa koji je ekstremistička skupina namjerno stvorila uz pomoć umjetne inteligencije, piše Euronews.

Iako ovaj scenarij zvuči kao radnja nekog znanstvenofantastičnog filma, on je u nadolazećim godinama itekako moguć. Zaključak je to 14 stručnjaka koji su koji su raspravljali o sigurnosnim mjerama za primjenu umjetne inteligencije u području životnih znanosti.

Stručnjaci smatraju da je izmišljena pandemija, u kojoj je predviđeno 850 milijuna slučajeva i 60 milijuna smrti diljem svijeta, "krajnje zabrinjavajuća i zahtjeva hitne mjere kako bi se spriječila", naveli su u izvještaju.

Umjetna inteligencija već transformira medicinu i obećava ubrzanje razvoja novih lijekova i cjepiva. No, stručnjaci upozoravaju da bi biološko oružje pokretano umjetnom inteligencijom moglo izazvati golemu štetu za čovječanstvo.

Prijetnja je bliže nego što mislimo

Stručna skupina, koju su sazvali Nuclear Threat Initiative i Münchenska sigurnosna konferencija u veljači, upozorila je da brzi razvoj umjetne inteligencije "briše prepreke za razvoj biološkog oružja od strane zlonamjernih aktera".

Ove prijetnje su nam bliže nego što mislimo, istaknuli su. Stručnjaci tvrde da bi već sada bilo moguće koristiti postojeće i nadolazeće biološke alate umjetne inteligencije za stvaranje novih patogena s pandemijskim potencijalom.

Štoviše, stručnjaci tvrde da trenutačne sigurnosne mjere nisu dovoljne za suočavanje s tim prijetnjama. Pozivaju na veću suradnju globalnih lidera u procjeni i odgovoru na biološke prijetnje koje pokreće umjetna inteligencija.

Također upozorili su da bi napori za upravljanje rizicima umjetne inteligencije trebali biti uravnoteženi s potencijalnim koristima tih tehnologija kako se ne bi “nametnula pretjerana ograničenja” znanstvenim inovacijama.

