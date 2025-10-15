Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 15. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 15. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Opet ste se slizali s osobom s kojom ste nedavno bili u sukobu. Brzo promijenite mišljenje i ponašanje. Okrećete se kako koji vjetar puhne.  

Posao Malo ste previše radoznali, i često zabadate nos u tuđe stvari. To je vaš stari grijeh, i teško ga iskorjenjujete. Danas ćete opet dobiti po prstima.   

Zdravlje Imate problema s nekom čudnom alergijom po tijelu. Ako se stvar uporno ponavlja, posjetite dermatologa. Neka medicina kaže svoje mišljenje.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 15. 10. 2025.