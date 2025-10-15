Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 15. 10. 2025.
Ljubav Opet ste se slizali s osobom s kojom ste nedavno bili u sukobu. Brzo promijenite mišljenje i ponašanje. Okrećete se kako koji vjetar puhne.
Posao Malo ste previše radoznali, i često zabadate nos u tuđe stvari. To je vaš stari grijeh, i teško ga iskorjenjujete. Danas ćete opet dobiti po prstima.
Zdravlje Imate problema s nekom čudnom alergijom po tijelu. Ako se stvar uporno ponavlja, posjetite dermatologa. Neka medicina kaže svoje mišljenje.
