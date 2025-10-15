Dnevni horoskop, Jarac, 15. 10. 2025.

'NEKE STVARI MORAM REĆI' /
Gordan Kožulj gost je u podcastu Net.hr-a Maksanov korner
Ljubav Spontano pokazujete osjećaje i prihvaćate kritike na svoj račun. Ulazite u veliku ljubavnu formu. Moguć je početak nove strastvene veze.
Posao Ne razmišljate previše o poslu. Riječ je o važnoj promjeni, jer ste u posljednje vrijeme stalno angažirani. Danas ćete sebi priuštiti luksuzni trošak.
Zdravlje Održavate vlastito zdravlje u dobrom stanju. Redovito vježbate. Vaša fizička kondicija sve je bolja. U ravnoteži ste, i mentalno i emocionalno.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn