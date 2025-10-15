Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 15. 10. 2025.
Ljubav Između neba i zemlje, ipak ste se odlučili za zemaljske stvari. U vašem životu veliku će ulogu zaigrati jedna osoba rođena u znaku Bika.
Posao Tranzitni Uran potiče vašu originalnost, ali i hirovitost. Ako naučite dovršavati započete poslovne projekte, početi ćete stvarati čudesne stvari.
Zdravlje Vaše raspoloženje se popravlja. Vidite sebe i vlastiti život u vedrijim i sretnijim tonovima. Vaše velikodušno srce mnogima je od velike pomoći.
