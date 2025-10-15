Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 15. 10. 2025.
Ljubav Dobro bi vam došao predah od burnih ljubavnih događanja. Dugo ste bili sami, i sada kada vam dobro ide, hoćete odmah sve. Još danas.
Posao Vaši najjači poslovni aduti su upornost i strpljivost. Naravno, sve to ne bi vrijedilo puno, da vaš mentalni sklop ne računa točno i precizno.
Zdravlje Ako vas nešto boli, vi to uredno ignorirate. Lagano cvilite, i to je to. Vaši bolni problemi sa zubima, mogli bi danas postati više neizdrživi.
