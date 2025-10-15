Dnevni horoskop, Lav, 15. 10. 2025.

Ljubav Do izražaja dolaze vaše zavodničke kvalitete. Svrbe vas strastveni izazovi. Strast bez prave i iskrene ljubavi i nije nešto posebno vrijedno.

Posao Vaši poslovni suradnici pričaju o vama razne priče. Tko se nalazi na visokom i istaknutom položaju, postaje vidljiv i jako zanimljiv drugima.

Zdravlje Rođeni u srpnju imaju problema s viškom energije, i ne bi im bilo loše da se negdje kreativno isprazne. Vaš natjecateljski duh sve je jači.

