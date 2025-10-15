Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 15. 10. 2025.
Ljubav Do izražaja dolaze vaše zavodničke kvalitete. Svrbe vas strastveni izazovi. Strast bez prave i iskrene ljubavi i nije nešto posebno vrijedno.
Posao Vaši poslovni suradnici pričaju o vama razne priče. Tko se nalazi na visokom i istaknutom položaju, postaje vidljiv i jako zanimljiv drugima.
Zdravlje Rođeni u srpnju imaju problema s viškom energije, i ne bi im bilo loše da se negdje kreativno isprazne. Vaš natjecateljski duh sve je jači.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
'NEKE STVARI MORAM REĆI' /
Gordan Kožulj gost je u podcastu Net.hr-a Maksanov korner
'OTAC ME BRUTALNO TUKAO' /
Jelena iz Osijeka prošla pakao: 'Prijetnje, nasilje i strah bili su moja svakodnevica'
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 15. 10. 2025.