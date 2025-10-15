Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 15. 10. 2025.

Ljubav Još vas prati jučerašnja kriza svijesti i savjesti. Tranzitni Saturn je veliki učitelj i neće vas lako i bezbolno pustiti na miru. Krenite ispravljati sebe.  

Posao Nasilnim putem nećete ništa postići. U stvari hoćete, pogoršati ćete odnose sa suradnicima. Vaš utjecaj trebao bi biti kreativan i konstruktivan.  

Zdravlje Iako djelujete neuništivo i nezaustavljivo, i vas povremeno zadese veliki problemi sa samopouzdanjem. Osvijestite vlastite mane i slabosti.  

