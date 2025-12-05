Vatrogasci upozoravaju: Samo jedna greška s produžnim kabelom može izazvati katastrofu

Vrijeme je postavljanja blagdanskih ukrasa, a mnogi će se osloniti na produžne kabele kako bi napajali božićne lampice i dekoracije koje nisu blizu utičnica. No, stručnjaci za protupožarnu sigurnost upozoravaju da ovi praktični dodaci mogu izazvati katastrofalan požar ako se naprave jednostavne greške.

Osobe koje žive u starijim nekretninama s manjim brojem zidnih utičnica posebno su sklone korištenju većeg broja produžnih kabela. Upravo zbog toga, vatrogasci su izdali važno upozorenje o opasnostima koje se, kako navode, mogu lako spriječiti. Kako prenosi Mirror, nekoliko jednostavnih provjera može spasiti i domove i živote.

Kada je produžni kabel neizbježan?

Glasnogovornik jedne od vatrogasnih službi istaknuo je da mnogi prijenosni električni uređaji, poput svjetiljki ili radija, dolaze s relativno kratkim kabelom.

"Osiguravanje dovoljnog broja utičnica na prikladnim mjestima u domu smanjit će potrebu za produžnim kabelima i adapterima, no njihova će upotreba ponekad biti neizbježna", rekao je.

Pravilo je da se produžni kabel ne bi trebao koristiti ako se do zidne utičnice može doći kabelom samog uređaja. Pritom, kabel uređaja nikada ne smije biti napet i zategnut jer to može uzrokovati oštećenje izolacije ili opasnost od spoticanja.

Foto: Shutterstock

Ključni koraci za sigurnu upotrebu produžnih kabela

Kada je korištenje produžnog kabela nužno, postoji nekoliko ključnih koraka za povećanje sigurnosti i smanjenje rizika od požara.

Kao osnovnu mjeru sigurnosti, uvijek temeljito pregledajte kabele, utikače i utičnice tražeći bilo kakva oštećenja poput napuknuća, ogoljenih žica ili promjene boje. Produžne kabele treba pažljivo pozicionirati kako bi se izbjeglo njihovo oštećenje – ne smiju se provlačiti ispod tepiha, vrata ili prozora gdje se mogu prignječiti. Ako kabel prelazi preko prolaza, opasnost od spoticanja i oštećenja može se smanjiti korištenjem gumene zaštitne trake.

"Koristite isključivo produžne kabele s tvornički postavljenim, adekvatno izoliranim konektorima i utikačima. Nikada nemojte spajati dva kabela tako da ogoljene krajeve žica uvijate zajedno, čak i ako ih omotate izolacijskom trakom", dodao je.

Stručnjaci također preporučuju da produžni kabel ne bude duži od 15 metara. Svaki oštećeni kabel mora se odmah prestati koristiti i zamijeniti novim. Izolacijska traka nije prikladno rješenje za popravak jer nema dovoljnu čvrstoću, prianjanje ni fizičku zaštitu.

Foto: Shutterstock

Pazite na preopterećenje

Većina produžnih kabela na tržištu ima oznaku 13A (ampera), što odgovara snazi od otprilike 3000 W (vata). Ključno je pažljivo provjeriti koje uređaje spajate kako biste ostali unutar sigurnosnog ograničenja.

Snaga uređaja (izražena u vatima) obično se nalazi na naljepnici na njegovoj poleđini ili dnu. Zbrajanjem snage svih uređaja priključenih na jedan produžni kabel možete lako provjeriti prelazite li dopuštenu granicu. Znakovi preopterećenja mogu uključivati pregrijavanje utikača ili utičnice, miris paljevine ili osigurače koji stalno iskaču.

Kada je riječ o božićnim lampicama, najsigurniji izbor u pogledu potrošnje i rizika od požara su one koje koriste LED žarulje. Za razliku od starih žarulja sa žarnom niti, LED tehnologija se ne zagrijava značajno, čime se smanjuje opasnost od požara ako dođe u kontakt sa zapaljivim materijalima poput papirnatih ukrasa ili suhog drvca. Uz to, moderne LED žarulje troše znatno manje energije, što će dovesti i do značajnih ušteda na računu za struju.

