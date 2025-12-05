Ona je jedan od najpoznatijih ženskih hrvatskih glasova: Poznata voditeljica o novim karijernim počecima

Dora Srdar (32) hrvatska je radijska voditeljica i producentica s više od deset godina iskustva u radijskoj industriji. Trenutno je suvoditeljica i producentica jutarnjeg programa "Doručak" na Drugom na Drugom programu Hrvatskog radija (HRT), kamo je prešla sa stare frekvencije Bravo! radija.

Široj je publici postala prepoznatljiva kao jedini ženski glas u jutarnjem programu Brava!, a njezina vedra i zabavna osobnost zaštitni joj je znak.

U razgovoru za Net.hr otkrila je što slušatelji mogu očekivati od nje i kolega, kako pamti godine na Bravo radiju, ali i na koji način su njena obitelj, prijatelji i tvrdoglava jazavčarka Maya njena najveća podrška.

Dora, nedavno si se pridružila Drugom programu Hrvatskog radija i postala dio jutarnjeg showa Doručak na Drugom. Koji su tvoji prvi dojmovi?

Trenutno mogu podijeliti samo dojmove s hodnika HRT-a. Prvo, jako je komplicirano snaći se ondje, ali evo – u ova dva tjedna uspjela sam barem naučiti doći do radijskog kata. Drugo, kolege su nas prekrasno primile. Polako se upoznajemo, uhodavamo i „glancamo“ sve za 6. listopada i početak Novog Drugog, pa tako i našeg showa.

Foto: Hrt/jelena Romer

Što slušatelji mogu očekivati od vas troje u jutarnjem terminu HRT-a?

Oni koji su nas već slušali, znaju otprilike što očekivati. A onima koji će nas prvi put upaliti neću puno otkriti, osim da se volimo smijati, zezati na vlastiti račun, biti prirodni i autentični te da zaista volimo svoj posao. Vjerujem da se to i čuje. E da, i dobit će sat vremena duže nego što je dosad bio slučaj!

Kako ćeš pamtiti godine provedene na radiju Bravo?

Ostat će mi u najljepšem sjećanju. Realno, tamo sam odrasla i postala ono što sam danas. Došla sam kao 23-godišnja djevojka, spremna učiti od starijih kolega i izvući iz posla najbolje moguće. Skoro deset godina kasnije, zahvalna sam na prilici da budem dio jutarnjeg showa, na svakoj osobi koja me nešto naučila i na onima kojima sam i sama mogla prenijeti znanje. Najveća zahvala uvijek ide slušateljima koji su nas prihvatili i provodili s nama svako jutro.

Što si tamo naučila što će ti sada pomoći u ovom novom projektu?

Izgradila sam samopouzdanje i naučila da je najbolje biti prirodan i svoj. Svakako nećeš odgovarati svima, ali važno je da odgovaraš sam sebi.

Sjećaš li se svojih početaka – kada si se zapravo počela baviti radijskim poslom?

Sjećam, tko bi to zaboravio! Imala sam 18 godina, bila sam maturantica i pojavila sam se na jednoj lokalnoj radio postaji sa željom da učim. Prvu godinu sam žonglirala posao i školu, a kasnije fakultet i radio. Zapravo sam jedva čekala trenutak kad ću se moći potpuno posvetiti radiju.

Foto: Vladimir Urban

Tko ti je najveća podrška u životu?

Moja obitelj je uvijek na prvom mjestu. Od prvog posla, kad sam mislila da nema šanse da me prime, pa do svega što je uslijedilo – oni su bili tu. Uvijek su me usmjeravali da budem svoja i borim se za svoje želje, a jednako su tako poštovali i one odluke s kojima se možda nisu slagali. Veliki palac gore za moje roditelje! A braća su mi uvijek čuvala leđa i pazila na mene.

Prijatelji zaslužuju jednako veliko mjesto – slušaju svaku moju unutarnju borbu i uvijek mi pomognu sagledati stvari racionalnije. A bome su se naslušali svakakvih gluposti.

Što radiš kada nisi na radiju – imaš li neki hobi koji te opušta?

Već mi je neugodno koliko puta sam rekla da vodim dosadan život, ali tako je. Najviše me opušta spavanje. Volim i kuhati, posebno za druge ljude, a puno vremena provodim i u šetnjama sa svojom jazavčarkom Mayom. Tko god ima jazavčara zna koliko su tvrdoglavi – uvijek je po njezinom, što znači da je moja maksimalna pažnja usmjerena njoj.

Kakav je tvoj idealan početak dana kada ti nisi ta koja budi druge?

Probudim se oko 9 bez alarma, Maya mi skoči na glavu, izađemo u šetnju, a onda slijedi vrijeme za mene: duga kava, čitanje vijesti, planiranje ručka i lagani pohod na tržnicu ili u dućan.

Foto: Vladimir Urban

Prepoznaju li te ljudi u gradu ili si ipak uspjela ostati samozatajan, poznati radijski glas?

Dogodi se tu i tamo i to mi je jako drago jer su svi koji su mi ikad prišli bili simpatični. Jedini problem je što se još nisam navikla pa na prvu pomislim da je to možda netko koga poznajem, a zapravo nije.

Imaš li poruku za svoje dugogodišnje slušatelje koji su te pratili na radiju Bravo i sada nastavljaju s tobom na HR2?

Ako postoji netko kome nisam odgovorila na poruku na Instagramu, oprostite – budite strpljivi. Hvala na svoj ljubavi i vjernosti proteklih sedam godina – pred nama je još puno zajedničkih i lijepih jutara.

Foto: Vladimir Urban

