Ove blagdane Magenta Moments ima nešto posebno – digitalni adventski kalendar pun iznenađenja!

Od 1. prosinca, svaki dan otvara se novi prozorčić. Iza svakog prozorčića krije se trenutak koji podsjeća da su male stvari one koje čine prosinac posebnim. Novi mamac za osmijeh. Nekad će to biti popust koji možete odmah iskoristiti, nekad praktična sitnica koja vam uljepša dan, a poneki put nešto zbog čega će vam ruke drhtati od uzbuđenja dok provjeravate aplikaciju. I onda stižu ona posebna iznenađenja, ona koja mirišu na pravi prosinac: kratki bijeg u dvoje, opuštanje daleko od gradske vreve ili možda, tko zna, uzbudljivo putovanje u daleke krajeve.

Svi dobivaju

Foto: Promo

U ovogodišnjem Magenta Moments adventskom kalendaru Hrvatskog Telekoma očekuju vas još raskošnije nagrade nego prije; od električnog bicikla, Philipsovog robotskog usisavača i univerzalne kuharice, do večere u Batku, darovnih bonova za INA-u i Wolt te niza dodatnih iznenađenja koja vas čekaju u aplikaciji.

Da, svaki dan netko dobiva, a petkom svi dobivaju! To je onaj trenutak kad Magenta dijeli mali blagdanski poklon svakome, od digitalnih kuharica do zvučnih knjiga ili ekskluzivnih ponuda.

I čak ni to nije vrhunac! Kraj mjeseca donosi nagradu zbog koje će mnogima srce preskočiti i koja dokazano spada u rubriku 'pričaj mi sve kad se vratiš'.

Nikad ne znaš što se krije iza idućeg prozorčića...

Foto: Ilustracija

Nikad ne znaš što se krije iza sljedećeg prozorčića. Zato svakog jutra zaviri u Magenta Moments aplikaciju, možda te već danas čeka iznenađenje koje će ti uljepšati prosinac. No ljepota cijelog koncepta zapravo je u tome da se svaki dan osjeća kao mala prilika. Mehanizam je isti kao i prošle godine, ali sadržaj još bogatiji.

Ukratko, ako postoji trenutak u godini kada vrijedi biti konzistentan, onda je to prosinac. Jer nikad ne znaš što se krije iza sljedećeg prozorčića, a u Magenta Moments adventski kalendar ove godine vrijedi zaviriti baš svakoga jutra.



Sadržaj nastao u suradnji s partnerom Hrvatski Telekom.