Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 15. 10. 2025.
Ljubav Niste zadovoljni vezom u kojoj se nalazite. Tražite puno više no što imate. Iza vaše emocionalne pohlepe skriva se velika glad za ljubavlju.
Posao Puni ste poslovnih snova, no trenutno imate malo mogućnosti da ih ostvarite. Vaš problem je neodlučnost. Prebrzo odustajete od započetog.
Zdravlje Imate problema s koncentracijom. Uporno razmišljate o stvarima koje vas bacaju u depresiju. Izlaz iz situacije omogućit će vam opraštanje.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
'NEKE STVARI MORAM REĆI' /
Gordan Kožulj gost je u podcastu Net.hr-a Maksanov korner
'OTAC ME BRUTALNO TUKAO' /
Jelena iz Osijeka prošla pakao: 'Prijetnje, nasilje i strah bili su moja svakodnevica'
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 15. 10. 2025.