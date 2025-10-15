Dnevni horoskop, Škorpion, 15. 10. 2025.

Ljubav Niste zadovoljni vezom u kojoj se nalazite. Tražite puno više no što imate. Iza vaše emocionalne pohlepe skriva se velika glad za ljubavlju.

Posao Puni ste poslovnih snova, no trenutno imate malo mogućnosti da ih ostvarite. Vaš problem je neodlučnost. Prebrzo odustajete od započetog.

Zdravlje Imate problema s koncentracijom. Uporno razmišljate o stvarima koje vas bacaju u depresiju. Izlaz iz situacije omogućit će vam opraštanje.

