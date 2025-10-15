Dnevni horoskop, Strijelac, 15. 10. 2025.

Ljubav Sanjate neostvarene snove. Mislima se vraćate unatrag. Mnogi od vas stalno žive u prošlosti. Vaša sadašnjost uporno čeka da se probudite.

Posao Teško vam je potrgati lance u koje ste sami sebe okovali. Vaša kreditna zaduženja ne dopuštaju vam miran san. Ispaštate stare grijehe.

Zdravlje Patnja vas prosvjetljuje. Imate sve potrebne predispozicije da skladno i harmonično izmijenite vlastiti identitet. Ne plašite se preobražaja.

