Dnevni horoskop, Strijelac, 15. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 15. 10. 2025.
Ljubav Sanjate neostvarene snove. Mislima se vraćate unatrag. Mnogi od vas stalno žive u prošlosti. Vaša sadašnjost uporno čeka da se probudite.  

Posao Teško vam je potrgati lance u koje ste sami sebe okovali. Vaša kreditna zaduženja ne dopuštaju vam miran san. Ispaštate stare grijehe.  

Zdravlje Patnja vas prosvjetljuje. Imate sve potrebne predispozicije da skladno i harmonično izmijenite vlastiti identitet. Ne plašite se preobražaja.  

