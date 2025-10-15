Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 15. 10. 2025.

Ljubav Izvrsno se slažete i nadopunjavate s astrološkim Rakovima, i nikakvo čudo ako se intimno spojite s osobom rođenom u tom astrološkom znaku.   

Posao Iz vas izbija krutost i tvrdoglavost, a kada se svemu to pribroji i posesivnost, postaje očito da imate jako puno posla sa sobom samima.  

Zdravlje Kukate nad vlastitom sudbinom, i takvo što vam prelazi u naviku. Ako se prisjetite što sve imate a drugi ljudi nemaju, proći će vas tuga.    

