Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 14. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 14. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Vaš ljubavni idealizam najprije vas vodi u zabunu, a potom u razočaranje. Ne vidite dobro ono što je svima uokolo vas kristalno jasno.    

Posao Ne idete naprijed, a ni natrag. Stojite na mjestu, i čekate da se nešto samo od sebe dogodi. Pasiva je vaš veliki problem. Morate se pokrenuti.  

Zdravlje Teško vam je ostvariti ravnotežu između materijalnih želja i duhovnih potreba. Onaj tko to zna uskladiti, mudri je umjetnik življenja.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vodenjak

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 14. 10. 2025.