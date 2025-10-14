Dnevni horoskop, Vodenjak, 14. 10. 2025.

Ljubav Vaš ljubavni idealizam najprije vas vodi u zabunu, a potom u razočaranje. Ne vidite dobro ono što je svima uokolo vas kristalno jasno.

Posao Ne idete naprijed, a ni natrag. Stojite na mjestu, i čekate da se nešto samo od sebe dogodi. Pasiva je vaš veliki problem. Morate se pokrenuti.

Zdravlje Teško vam je ostvariti ravnotežu između materijalnih želja i duhovnih potreba. Onaj tko to zna uskladiti, mudri je umjetnik življenja.

