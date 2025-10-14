Dnevni horoskop, Ribe, 14. 10. 2025.

Ljubav Ako nije sve po vašem, povlačite se u sebe i odustajete od svega. Niste svjesni što radite. Igrate razne igre, umjesto da jednostavno volite.

Posao Radite bilancu poslovanja, i niste sretni i zadovoljni postignutim rezultatima. Za vašu utjehu, mnogima je financijski puno gore nego vama.

Zdravlje Odmor od novih obveza pomoći će vam da se psihofizički regenerirate. Lijene i nezaposlene Ribe umorne su od silnog izležavanja.

