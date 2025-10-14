Dnevni horoskop, Škorpion, 14. 10. 2025.

Ljubav Ponašate se arogantno, i to vas ne čini privlačnim. Dobro bi vam došlo više skromnosti. Zagledajte se u sebe, i potražiti izgubljenu sreću.

Posao Zanima vas samo najviši položaj. Ne zadovoljavate se drugim mjestom. Želite uživati u luksuzu. Zaluđeni ste potrošačkom groznicom.

Zdravlje Ne osjećate se najbolje. Teški ste sami sebi, ali i drugima. Izgubili ste kontakt s vašim unutarnjim ja. Potrebna vam je nova duhovna hrana.

