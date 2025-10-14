Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 14. 10. 2025.
Ljubav Trijeznite se od opijenosti. On(a) vam nudi prijateljstvo, a vas zanima strastvena avantura. Rezultat je neriješen. Nitko od vas nije pobjednik.
Posao Svjesni ste poslovne neizvjesnosti. Ne pretjerujte s negativnim gledištima. Kada ste u prošlosti bili na rubu, uvijek vas je pozitiva spasila.
Zdravlje Napadaju vas virusi i bakterije, ali stanje stvari nije preopasno. Stiže vam tranzitni Pluton u zaštitu, i za koji dan u potpunosti ćete ozdraviti.
