Dnevni horoskop, Ovan, 14. 10. 2025.

Ljubav Trijeznite se od opijenosti. On(a) vam nudi prijateljstvo, a vas zanima strastvena avantura. Rezultat je neriješen. Nitko od vas nije pobjednik.

Posao Svjesni ste poslovne neizvjesnosti. Ne pretjerujte s negativnim gledištima. Kada ste u prošlosti bili na rubu, uvijek vas je pozitiva spasila.

Zdravlje Napadaju vas virusi i bakterije, ali stanje stvari nije preopasno. Stiže vam tranzitni Pluton u zaštitu, i za koji dan u potpunosti ćete ozdraviti.

