Dnevni horoskop, Blizanci, 14. 10. 2025.

Ljubav Nova strastvena ljubav kuca na vrata vašeg srca. Ako pristanete na nemoralnu ponudu, izgubiti ćete unutarnji mir. Dobro razmislite o svemu.

Posao Brzi ste i snalažljivi kada trebate zgrabiti novu poslovnu priliku. Imate jako vrijedne i poštene suradnike, i to je tajna vašeg poslovnog uspjeha.

Zdravlje Možda vam se upale spoznajne lampice, pa donesete odluku o prestanku pušenja. Definitivno vam je potreban zdrav preobražaj u glavi.

