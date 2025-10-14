Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 14. 10. 2025.
Ljubav Nova strastvena ljubav kuca na vrata vašeg srca. Ako pristanete na nemoralnu ponudu, izgubiti ćete unutarnji mir. Dobro razmislite o svemu.
Posao Brzi ste i snalažljivi kada trebate zgrabiti novu poslovnu priliku. Imate jako vrijedne i poštene suradnike, i to je tajna vašeg poslovnog uspjeha.
Zdravlje Možda vam se upale spoznajne lampice, pa donesete odluku o prestanku pušenja. Definitivno vam je potreban zdrav preobražaj u glavi.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
POSREĆILO IM SE /
Ulovili su divovsku tunu te su podivljali od sreće kada su shvatili koliko će na njoj zaraditi
ZVIJEZDA DO ZVIJEZDE /
Elita u noćnom provodu: Ovako su se Mamić, Thompson i Rojs zabavljali prije 14 godina
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 14. 10. 2025.