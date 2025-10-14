Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 14. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 14. 10. 2025.
Ljubav Usamljeni Strijelci pripremaju novu ljubavnu strategiju. Osoba rođena u znaku Lava preduhitriti će vas novim pozivom za večernji izlazak.      

Posao Sanjate lagodan život s puno novaca u banci. Mnogi su prodali svoju dušu zbog materijalne koristi. Prava mjera je mudrost. Imajte mjeru u svemu.       

Zdravlje Nastavljate ignorirati vlastite zdravstvene probleme, a to može biti jako opasno. Niste neuništivi. Stišajte ego i radite na promjeni svijesti.     

