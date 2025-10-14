Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 14. 10. 2025.

Ljubav U vašoj vezi situacija je više hladna nego topla. Jedan dan se mazite, a drugi dan se sukobljavate. Vaša raspoloženja su promjenjiva i nestabilna.       

Posao Financijski plus vaše je najvažnije uporište. U novo razdoblje ulazite rasterećeni i s osmijehom na licu. Ostaje vam samo održavanje ravnoteže.     

Zdravlje Jako vam je važno vlastito zdravlje, i s tim u vezi ste savjesni i odgovorni. Trošite novac na razne pripravke i preparate. Stalno ste u ljekarni.     

