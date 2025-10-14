Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 14. 10. 2025.
Ljubav Nedostaje vam osjećaj za zajedništvo. Svoje želje ispunjavate, a njegove ili njezine ne. Potreban vam je potpuno novi pogled na ljubav.
Posao U dobroj ste poslovnoj poziciji, i to vas veseli i smiruje. Vrijedni ste i štedljivi. Vaš uspon ka materijalnom blagostanju nastavlja se bez zastoja.
Zdravlje Živite u obilju. Imate svega puno previše. Ako ste nagomilali prekobrojne kilograme, računajte na neizbježne zdravstvene smetnje.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
POSREĆILO IM SE /
Ulovili su divovsku tunu te su podivljali od sreće kada su shvatili koliko će na njoj zaraditi
ZVIJEZDA DO ZVIJEZDE /
Elita u noćnom provodu: Ovako su se Mamić, Thompson i Rojs zabavljali prije 14 godina
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 14. 10. 2025.