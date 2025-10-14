Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 14. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 14. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Nedostaje vam osjećaj za zajedništvo. Svoje želje ispunjavate, a njegove ili njezine ne. Potreban vam je potpuno novi pogled na ljubav.    

Posao U dobroj ste poslovnoj poziciji, i to vas veseli i smiruje. Vrijedni ste i štedljivi. Vaš uspon ka materijalnom blagostanju nastavlja se bez zastoja.      

Zdravlje Živite u obilju. Imate svega puno previše. Ako ste nagomilali prekobrojne kilograme, računajte na neizbježne zdravstvene smetnje.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 14. 10. 2025.