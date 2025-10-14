Dnevni horoskop, Lav, 14. 10. 2025.

Ljubav Nedostaje vam osjećaj za zajedništvo. Svoje želje ispunjavate, a njegove ili njezine ne. Potreban vam je potpuno novi pogled na ljubav.

Posao U dobroj ste poslovnoj poziciji, i to vas veseli i smiruje. Vrijedni ste i štedljivi. Vaš uspon ka materijalnom blagostanju nastavlja se bez zastoja.

Zdravlje Živite u obilju. Imate svega puno previše. Ako ste nagomilali prekobrojne kilograme, računajte na neizbježne zdravstvene smetnje.

