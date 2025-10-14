Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 14. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 14. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Pravi razlozi sukoba u vašoj vezi, financijske su prirode. I vi i on(a) niste ekonomični. Spasiti vas može nova svijest i promjena ponašanja.    

Posao Trošite više novaca nego što ih zarađujete. Živite na kredit. Sva rješenja nalaze se u vama, u vašem ispravnom karakteru i svjetonazoru.     

Zdravlje Vaša preosjetljivost iritira određene osobe iz najbližeg vam obiteljskog okružja. Radi se o egoizmu. Gledate samo vaš vlastiti interes.      

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 14. 10. 2025.