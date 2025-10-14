Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 14. 10. 2025.
Ljubav Pravi razlozi sukoba u vašoj vezi, financijske su prirode. I vi i on(a) niste ekonomični. Spasiti vas može nova svijest i promjena ponašanja.
Posao Trošite više novaca nego što ih zarađujete. Živite na kredit. Sva rješenja nalaze se u vama, u vašem ispravnom karakteru i svjetonazoru.
Zdravlje Vaša preosjetljivost iritira određene osobe iz najbližeg vam obiteljskog okružja. Radi se o egoizmu. Gledate samo vaš vlastiti interes.
