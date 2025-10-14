Dnevni horoskop, Bik, 14. 10. 2025.

Ljubav Pravi razlozi sukoba u vašoj vezi, financijske su prirode. I vi i on(a) niste ekonomični. Spasiti vas može nova svijest i promjena ponašanja.

Posao Trošite više novaca nego što ih zarađujete. Živite na kredit. Sva rješenja nalaze se u vama, u vašem ispravnom karakteru i svjetonazoru.

Zdravlje Vaša preosjetljivost iritira određene osobe iz najbližeg vam obiteljskog okružja. Radi se o egoizmu. Gledate samo vaš vlastiti interes.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn