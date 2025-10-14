Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 14. 10. 2025.
Ljubav Imate bujnu ljubavnu maštu, i to vam je kod njega ili nje veliki plus. Igrate se i zabavljate. Ako ste usamljena duša, nećete još dugo ostati ničiji.
Posao Imate nepraktična očekivanja i to vam stvara pomutnju u poslu. Ne pokušavajte učiniti nemoguće stvari. Potreban vam je povratak u realnost.
Zdravlje Postupno se oslobađate frustracija i strahova. Odustajete od negativne misli, i to vas iscjeljuje. Sposobni ste sami sebe reprogramirati.
