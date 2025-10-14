Dnevni horoskop, Vaga, 14. 10. 2025.

Ljubav Imate bujnu ljubavnu maštu, i to vam je kod njega ili nje veliki plus. Igrate se i zabavljate. Ako ste usamljena duša, nećete još dugo ostati ničiji.

Posao Imate nepraktična očekivanja i to vam stvara pomutnju u poslu. Ne pokušavajte učiniti nemoguće stvari. Potreban vam je povratak u realnost.

Zdravlje Postupno se oslobađate frustracija i strahova. Odustajete od negativne misli, i to vas iscjeljuje. Sposobni ste sami sebe reprogramirati.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn