Dnevni horoskop, Vaga, 14. 10. 2025.

Ljubav Imate bujnu ljubavnu maštu, i to vam je kod njega ili nje veliki plus. Igrate se i zabavljate. Ako ste usamljena duša, nećete još dugo ostati ničiji.        

Posao Imate nepraktična očekivanja i to vam stvara pomutnju u poslu. Ne pokušavajte učiniti nemoguće stvari. Potreban vam je povratak u realnost.    

Zdravlje Postupno se oslobađate frustracija i strahova. Odustajete od  negativne misli, i to vas iscjeljuje. Sposobni ste sami sebe reprogramirati.     

