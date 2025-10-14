Dnevni horoskop, Jarac, 14. 10. 2025.

Ljubav Zaljubili ste se u pogrešnu osobu. Ponekad se suprotnosti savršeno slože i usuglase, ali to kod vas i njega ili nje nije slučaj. Život ide dalje.

Posao Vaša ambicioznost nikada nije bila izraženija. Prekovremeni rad postao je vaša nezdrava navika. Sve ima svoju cijenu. I onu previsoku.

Zdravlje Niste u depresiji, jer se ne želite prepustiti negativnim emocijama. Sposobni ste ostati na nogama, unatoč ljubavnim problemima. Zdravi ste.

