Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 14. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 14. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Zaljubili ste se u pogrešnu osobu. Ponekad se suprotnosti savršeno slože i usuglase, ali to kod vas i njega ili nje nije slučaj. Život ide dalje.  

Posao Vaša ambicioznost nikada nije bila izraženija. Prekovremeni rad postao je vaša nezdrava navika. Sve ima svoju cijenu. I onu previsoku.   

Zdravlje Niste u depresiji, jer se ne želite prepustiti negativnim emocijama. Sposobni ste ostati na nogama, unatoč ljubavnim problemima. Zdravi ste.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 14. 10. 2025.