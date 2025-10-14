Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 14. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 14. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Povukli ste se iz javnosti. Nedostupni ste za sve, pa i za one koji su vam najbliži. Pokažite dobru volju. Odustanite od pesimizma i malodušja.      

Posao Teško podnosite kritike na vlastiti račun, čak i ako su izrečene u dobroj namjeri. Silno ste ranjivi. Nedostaje vam osjećaj vlastite vrijednosti.      

Zdravlje Izolirali ste se od svijeta i svemira. Živite u strahu od raznih bolesti. Širite destruktivne vibracije svuda oko sebe. Sanjate osjećaj rasterećenja.     

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Rak

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 14. 10. 2025.