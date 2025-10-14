Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 14. 10. 2025.
Ljubav Povukli ste se iz javnosti. Nedostupni ste za sve, pa i za one koji su vam najbliži. Pokažite dobru volju. Odustanite od pesimizma i malodušja.
Posao Teško podnosite kritike na vlastiti račun, čak i ako su izrečene u dobroj namjeri. Silno ste ranjivi. Nedostaje vam osjećaj vlastite vrijednosti.
Zdravlje Izolirali ste se od svijeta i svemira. Živite u strahu od raznih bolesti. Širite destruktivne vibracije svuda oko sebe. Sanjate osjećaj rasterećenja.
