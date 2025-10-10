Dnevni horoskop, Vodenjak, 10. 10. 2025.

Ljubav Iskreno viđenje sebe samih postala je vaša nova vrlina i kvaliteta. Ako sami sebe dovedete u red, sve drugo će se ubrzo uskladiti i uravnotežiti.

Posao Postali ste ekonomični, ali ne i sebični. Prava mjera u svemu je presudno važna za mudrost življenja. Nema luksuza, ali ima potrošnje.

Zdravlje Želite se promijeniti, i već ste na pola puta do uspjeha. Kada je riječ o vašem zdravlju, učiniti ćete pravu stvar ako se vratite sportu i tjelovježbi.

