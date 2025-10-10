Dnevni horoskop, Vaga, 10. 10. 2025.

Ljubav Volite svoju slobodu, i zbog toga izbjegavate ulazak u ozbiljnu ljubavnu vezu. Ne nagovaramo vas na ništa, ali ljubav nema alternativu.

Posao Lako se uskladite s drugim ljudima, pa i s onima problematičnog karaktera i morala. Odgovaraju vam sve stranke, ako imate od njih koristi.

Zdravlje Uporno ignorirate tegobe koje vam uredno odašilje vaš krhki i slabašni organizam. Promijenite ponašanje da se situacija ne bi pogoršala.

