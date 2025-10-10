Dnevni horoskop, Ribe, 10. 10. 2025.

Ljubav Previše ste popustljivi. Izbjegavate donositi važne odluke. Želite da vas on ili ona vodi kroz život. Potrebna vam je nova svijest o sebi samima.

Posao Umjesto unaprijed, vi se krećete unatrag. Događaju vam se stvari koje su izvan vaše kontrole. Možda ste opet postali igračka u tuđim rukama.

Zdravlje Preplavila vas je letargija. Svi se nečemu vesele, a vi ste umorni od svega. Čekate da vas netko ili nešto trgne iz malodušja i vrati u život.

