Dnevni horoskop, Ribe, 10. 10. 2025.

Ljubav Previše ste popustljivi. Izbjegavate donositi važne odluke. Želite da vas on ili ona vodi kroz život. Potrebna vam je nova svijest o sebi samima.       

Posao Umjesto unaprijed, vi se krećete unatrag. Događaju vam se stvari koje su izvan vaše kontrole. Možda ste opet postali igračka u tuđim rukama.     

Zdravlje Preplavila vas je letargija. Svi se nečemu vesele, a vi ste umorni od svega. Čekate da vas netko ili nešto trgne iz malodušja i vrati u život.     

