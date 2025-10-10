Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 10. 10. 2025.
Ljubav Još niste došli k sebi od nemilih scena i obračuna. Situacija se može promijeniti u sekundi. Možda vas on(a) svečano zamoli za generalni oprost.
Posao Poslodavac vam je natovario na leđa nove radne zadatke, i ne stižete sve obaviti. Od neplaćenog prekovremenog rada dobivate alergiju.
Zdravlje Osjećate bol u leđima. Kralježnica vam je u lošem stanju, a od nje započinju mnogi drugi problemi. Možda odlučite posjetiti kiropraktičara.
