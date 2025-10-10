Dnevni horoskop, Rak, 10. 10. 2025.

Ljubav Emocionalno ste se razbudili i estetski preuredili. Vašu privlačnost teško je ne primijetiti. Osoba rođena u znaku Bika sve vam je bliža i bliža.

Posao Igrate otvorenu poslovnu igru, i svima jasno dajete na znanje tko ste i kakvi ste. Broj osoba koje žele s vama poslovno surađivati neprestano raste.

Zdravlje Popravlja se vaše zdravstveno stanje, i to na jedan radikalno pozitivan i iscjeljujući način. Niste ni slutili da ste toliko snažni i otporni.

