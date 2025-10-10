Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 10. 10. 2025.

Ljubav Nedostaje vam strastvenost. Previše ste otvrdnuli od problema. Zaboravili ste ispravno disati. Potreban vam je sretniji scenarij življenja.   

Posao Plašite se da ne izgubite radno mjesto. Situacija je teška i ozbiljna, ali panika nikome nije donijela ništa dobro. Nema predaje. Hrabro se borite.     

Zdravlje Zavukli ste se u sebe, i niste za prepoznat. Morate pronaći novu snagu u sebi, jer nitko drugi to neće učiniti umjesto vas. Kriza će proći.    

