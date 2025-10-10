Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 10. 10. 2025.
Ljubav Nedostaje vam strastvenost. Previše ste otvrdnuli od problema. Zaboravili ste ispravno disati. Potreban vam je sretniji scenarij življenja.
Posao Plašite se da ne izgubite radno mjesto. Situacija je teška i ozbiljna, ali panika nikome nije donijela ništa dobro. Nema predaje. Hrabro se borite.
Zdravlje Zavukli ste se u sebe, i niste za prepoznat. Morate pronaći novu snagu u sebi, jer nitko drugi to neće učiniti umjesto vas. Kriza će proći.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
LUDA UTRKA ZA POT 1 /
Hrvatska je izgubila mjesto nositelja: Evo protiv koga sad moramo navijati za puno lakši ždrijeb
PRVA REAKCIJA /
Dalić: 'Bio bi bolji poklon da smo pobijedili, ali danas nismo bili dovoljno dobri'
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 10. 10. 2025.