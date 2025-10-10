Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 10. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 10. 10. 2025.
Ljubav Vaše dobro raspoloženje raste i razvija se, i uskoro bi moglo prerasti u emocionalnu euforiju. Zaljubljeni ste, ali to još niste priznali sami sebi.    

Posao Jako ste nestrpljivi i užurbani. Imate previše raznog posla za obaviti, i nešto od svega toga definitivno ćete morati ostaviti za drugi tjedan.   

Zdravlje Zdravi ste u svakom pogledu, osim što ste malo divlji po pitanju želja i nagona. Vaš strastveni temperament kreativno će vas iznenaditi.       

Horoskop
