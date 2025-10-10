Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 10. 10. 2025.
Ljubav Vaše dobro raspoloženje raste i razvija se, i uskoro bi moglo prerasti u emocionalnu euforiju. Zaljubljeni ste, ali to još niste priznali sami sebi.
Posao Jako ste nestrpljivi i užurbani. Imate previše raznog posla za obaviti, i nešto od svega toga definitivno ćete morati ostaviti za drugi tjedan.
Zdravlje Zdravi ste u svakom pogledu, osim što ste malo divlji po pitanju želja i nagona. Vaš strastveni temperament kreativno će vas iznenaditi.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
LUDA UTRKA ZA POT 1 /
Hrvatska je izgubila mjesto nositelja: Evo protiv koga sad moramo navijati za puno lakši ždrijeb
PRVA REAKCIJA /
Dalić: 'Bio bi bolji poklon da smo pobijedili, ali danas nismo bili dovoljno dobri'
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 10. 10. 2025.