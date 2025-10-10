Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 10. 10. 2025.
Ljubav Funkcionirate na smiren i uravnotežen način. Izvršavate sve vaše obveze, i partner(ica) nema prigovora. Kada to želite, možete biti jako dobri.
Posao Razmišljate pozitivno, i ništa vam ne pada previše teško. Zadovoljni ste s trenutnom poslovnom i financijskom bilancom. Možete vi i puno bolje.
Zdravlje Destruktivna događanja su iza vas. Svima ste sve oprostili, pa i sebi samima. Opet imate volje i snage za pomoć bližnjima, a to se zove ljubav.
