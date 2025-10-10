Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 10. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 10. 10. 2025.
Ljubav Ostvarili ste filozofski sklad u vašoj vezi, a to je ono što vam je bilo najviše potrebno. Sličnost svjetonazora čini vas svemoćnim saveznicima.         

Posao Uživate u nedjelovanju. Zadovoljni ste s onim što imate. Imate nove  hobije i sada im se možete kreativno posvetiti. Život ste pretvorili u užitak.      

Zdravlje Sami sebe najbolje dijagnosticirate. Živite u skladu s prirodom. Pratite kozmička zbivanja i koordinirate svoje aktivnosti u skladu s tim.  

