Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 10. 10. 2025.
Ljubav Ostvarili ste filozofski sklad u vašoj vezi, a to je ono što vam je bilo najviše potrebno. Sličnost svjetonazora čini vas svemoćnim saveznicima.
Posao Uživate u nedjelovanju. Zadovoljni ste s onim što imate. Imate nove hobije i sada im se možete kreativno posvetiti. Život ste pretvorili u užitak.
Zdravlje Sami sebe najbolje dijagnosticirate. Živite u skladu s prirodom. Pratite kozmička zbivanja i koordinirate svoje aktivnosti u skladu s tim.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
LUDA UTRKA ZA POT 1 /
Hrvatska je izgubila mjesto nositelja: Evo protiv koga sad moramo navijati za puno lakši ždrijeb
PRVA REAKCIJA /
Dalić: 'Bio bi bolji poklon da smo pobijedili, ali danas nismo bili dovoljno dobri'
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 10. 10. 2025.