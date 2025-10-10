Dnevni horoskop, Ovan, 10. 10. 2025.

Ljubav Sve jače ste zaljubljeni, a to je krasno, jer ljubav i treba rasti. Ako je međusobna romantična naklonost istovrsna, možda danas poletite od sreće.

Posao Strogo se držite zacrtanih ambicija, i nemate namjeru odustati. Vaš radni angažman je za pohvalu. Vaši poslodavci su sretni što vas imaju.

Zdravlje U dobrom ste emocionalnom stanju. Na vidiku nema najave bilo kakvih poremećaja. Ako vas muči osjećaj iscrpljenosti, više se odmarajte.

