Dnevni horoskop, Ovan, 10. 10. 2025.

Ljubav Sve jače ste zaljubljeni, a to je krasno, jer ljubav i treba rasti. Ako je međusobna romantična naklonost istovrsna, možda danas poletite od sreće.     

Posao Strogo se držite zacrtanih ambicija, i nemate namjeru odustati. Vaš radni angažman je za pohvalu. Vaši poslodavci su sretni što vas imaju.    

Zdravlje U dobrom ste emocionalnom stanju. Na vidiku nema najave bilo kakvih poremećaja. Ako vas muči osjećaj iscrpljenosti, više se odmarajte.    

