Dnevni horoskop, Škorpion, 10. 10. 2025.

Ljubav Ranjivi ste i preosjetljivi. Reagirate nervozno, i samo je pitanje trenutka kada ćete se s njim ili s njom sukobiti. Zaustavite se na vrijeme.

Posao Odustali ste od vaših poslovnih snova. No, sve to ne znači da ste se pomirili sa sudbinom. Pregrupirate snage kako biste počeli ispočetka.

Zdravlje Više ne bježite od stvarnosti, kakva god (vam) ona bila. Da biste uzeli sudbinu u svoje ruke, morate ukloniti loše navike i odustati od predrasuda.

