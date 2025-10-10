Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 10. 10. 2025.

Ljubav Netko u vašem životu mogao bi uskrsnuti iz pepela. Možda vam se iznenada vrati stara ljubav. Međusobno razilaženje bilo je kratkoga vijeka.    

Posao Opet ste započeli precjenjivati vlastite vrijednosti i sposobnosti. Arogantnim stavovima odbijati ćete druge ljude od sebe. Smanjite osjećaj.      

Zdravlje Vaše regenerativne moći u punom su radnom pogonu. Jarci rođeni sredinom mjeseca siječnja, imaju problema s kompleksom veće vrijednosti.    

