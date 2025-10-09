Dnevni horoskop, Vodenjak, 09. 10. 2025.

Ljubav Nakon višednevne euforije, polako se smirujete i stišavate. Postavljate sebi čudna pitanja. Dobro je ako znate gdje ste i s kim ste u vezi.

Posao Postali ste opsjednuti vlastitom financijskom moći. Izbjegavajte nelegalne radnje i nepoštene ljude, jer biste mogli kasnije žaliti zbog svega.

Zdravlje Vaša megalomanija se stišava, ali i dalje vidite stvari boljim i ljepšim nego što jesu. Bolno otrežnjenje djelovati će ljekovito na vašu samosvijest.

