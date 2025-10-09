Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 09. 10. 2025.
Ljubav Nakon višednevne euforije, polako se smirujete i stišavate. Postavljate sebi čudna pitanja. Dobro je ako znate gdje ste i s kim ste u vezi.
Posao Postali ste opsjednuti vlastitom financijskom moći. Izbjegavajte nelegalne radnje i nepoštene ljude, jer biste mogli kasnije žaliti zbog svega.
Zdravlje Vaša megalomanija se stišava, ali i dalje vidite stvari boljim i ljepšim nego što jesu. Bolno otrežnjenje djelovati će ljekovito na vašu samosvijest.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
IZGUBLJENA DVA MLADA ŽIVOTA /
Kakva tuga! Mladić koji je jučer poginuo na Krku išao je na sprovod djevojci koja je stradala u petak
IDEMOOO /
Utakmica koja nam može donijeti Svjetsko prvenstvo! Ovo je 11 Dalićevih ratnika za Češku
AGRESIVNI MANIPULATOR /
Otkrivene tri tajne žene ubojice iz sinagoge: 'Dolazio je kad je htio zahtijevajući seks'
IMA NOVI POSAO /
Ava Karabatić iznenadila fanove velikom odlukom: 'Ovdje nemam više što tražiti, selim se'
'SVE SE BRZO DOGODILO' /
Halid je svoju tešku dijagnozu otkrio sasvim slučajno: 'Bio je to veliki šok'
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 09. 10. 2025.