Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 09. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 09. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Nakon višednevne euforije, polako se smirujete i stišavate. Postavljate sebi čudna pitanja. Dobro je ako znate gdje ste i s kim ste u vezi.  

Posao Postali ste opsjednuti vlastitom financijskom moći. Izbjegavajte nelegalne radnje i nepoštene ljude, jer biste mogli kasnije žaliti zbog svega.       

Zdravlje Vaša megalomanija se stišava, ali i dalje vidite stvari boljim i ljepšim nego što jesu. Bolno otrežnjenje djelovati će ljekovito na vašu samosvijest.     

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vodenjak

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 09. 10. 2025.