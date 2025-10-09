Dnevni horoskop, Ovan, 09. 10. 2025.

Ljubav Nikad se ne zna kada će proraditi vaša hirovita ćud. Tranzitni Uran kida mreže koje ste marljivo pleli, a Saturn iskušava vaše samopouzdanje.

Posao Vaš inventivni mentalni sklop smišlja razna čudesa, ali pitanje je da li ćete od svega toga imati neke opipljive koristi. Materijalizirajte svoje ideje.

Zdravlje Postali ste neotporni na stres, a to znači da niste utemeljili mir u sebi. Ako se maknete iz nezdrave situacije, to vam nitko neće zamjeriti.

