Dnevni horoskop, Ribe, 09. 10. 2025.
Ljubav Obuzeli su vas veliki emocionalni valovi. U vašem bliskom okružju vlada idilična atmosfera. Bilo bi (pre)savršeno kada bi tako bilo svaki dan.
Posao U potpunosti ste se isključili iz svih poslovnih tema. Mjesec rujan vam je bio težak, ali istovremeno i inspirativan. Sada ste na zasluženom odmoru.
Zdravlje Danas vas ništa ne boli, i to je pravi blagoslov. Liječi vas vaša jaka vjera u Stvoritelja. Ako niste vjernik, nema veze, netko sigurno vjeruje u vas.
