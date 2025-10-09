Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 09. 10. 2025.

Ljubav Obuzeli su vas veliki emocionalni valovi. U vašem bliskom okružju vlada idilična atmosfera. Bilo bi (pre)savršeno kada bi tako bilo svaki dan.   

Posao U potpunosti ste se isključili iz svih poslovnih tema. Mjesec rujan vam je bio težak, ali istovremeno i inspirativan. Sada ste na zasluženom odmoru.          

Zdravlje Danas vas ništa ne boli, i to je pravi blagoslov. Liječi vas vaša jaka vjera u Stvoritelja. Ako niste vjernik, nema veze, netko sigurno vjeruje u vas.      

