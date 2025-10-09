Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 09. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 09. 10. 2025.
Ljubav Krivo tumačite stvari, jer živite u gustoj magli. Utjecaj Neptuna potiče vašu dobrodušnu darežljivost. Ne stojite stabilno na vlastitim nogama   

Posao Vlastitu poslovnu budućnost promatrate u ružičastim tonovima. Uporno sanjate veliki dobitak s kojim biste se trajno financijski osigurali.  

Zdravlje Niste ukorijenjeni u zemaljskom, i većinu vremena provodite u nebeskim sferama i dimenzijama. Pazite da se na nešto ne spotaknete.    

